«Боруссия» (М) обыграла «Ингольштадт»
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом»
и «Боруссией» (Менхенгладбах) завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Боруссии».
Первый мяч на 60-й минуте забил Ларс
Штиндль. Напомним, что именно он сделал хет-трик в победном матче против 1/16
финала Лиги Европы против «Фиорентины» (4:2). В концовке отличился Андре Хан.
«Боруссия» набрал 29 очков и занимает десятое
место. У «Ингольштадта» 18 очков и 17-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
Ингольштадт - Боруссия М - 0:2 (0:0)
Голы
Штиндль 61 (0:1). Хан 90 (0:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Брегери, Зуттнер, Матип, Тиссеран (Киттель, 72), Юнг (Роджер, 46), Хадергьонай, Гросс (Хинтерзеер, 78), Моралес, Коэн, Лескано
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Янчке, Вестергор, Штробль (Дауд, 61), Джонсон, Хофманн, Крамер, Штиндль (Раффаэл, 87), Дрмич (Хан, 80)
Предупреждения:
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
26 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция