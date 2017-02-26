«Боруссия» (М) обыграла «Ингольштадт»

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом» и «Боруссией» (Менхенгладбах) завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Боруссии».

Первый мяч на 60-й минуте забил Ларс Штиндль. Напомним, что именно он сделал хет-трик в победном матче против 1/16 финала Лиги Европы против «Фиорентины» (4:2). В концовке отличился Андре Хан.

«Боруссия» набрал 29 очков и занимает десятое место. У «Ингольштадта» 18 очков и 17-е место.

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22-й тур