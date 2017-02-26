Димитрис Итудис: УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился
впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его
команда победила со счетом 92:88.
«Поздравляю игроков с победой. Сейчас мы
успешно проходим серию очень тяжелых матчей, и мы сумели победить в непростой
борьбе, в игре, итог которой мог обернуться в пользу обеих команд. УНИКС
сегодня играл хорошо, как и в Афинах, и заслужил похвалы.
Нам пришлось неоднократно менять защитные
системы, особенно после второй четверти, в которой соперники забросили семь из десяти
трехочковых. При этом мы сами хорошо атаковали с двухочковой дистанции,
поддерживали промахи подборами и нашли путь к победе», - цитирует Итудиса
официальный сайт ЦСКА.
В составе победителей самым
результативным стал Нандо Де Коло. Он набрал 23 очка. У УНИКСа 20 очков набрал
Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на пятой
позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 февраля 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция