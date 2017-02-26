Димитрис Итудис: УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 92:88.

«Поздравляю игроков с победой. Сейчас мы успешно проходим серию очень тяжелых матчей, и мы сумели победить в непростой борьбе, в игре, итог которой мог обернуться в пользу обеих команд. УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах, и заслужил похвалы.

Нам пришлось неоднократно менять защитные системы, особенно после второй четверти, в которой соперники забросили семь из десяти трехочковых. При этом мы сами хорошо атаковали с двухочковой дистанции, поддерживали промахи подборами и нашли путь к победе», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло. Он набрал 23 очка. У УНИКСа 20 очков набрал Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на пятой позиции.

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