Россияне Васнецова и Малиновский выиграли гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону
На юниорском чемпионате мира по биатлону в
Осрбли (Словакия) состоялись гонки преследования. Победу одержали два
российских спортсмена.
У юниорок первой стала Валерия Васнецова. У юниоров золото досталось Игорю Малиновскому.
Осрбли (Словакия)
Биатлон
Юниорский чемпионат мира
Гонка преследования, 12,5 км
Юниоры
1 (1). Игорь Малиновский (Россия) 32.39,8 (4)
2 (8). Синдре Петтерсен (Норвегия) +13,0 (5)
3 (4). Антон Смольский (Белоруссия) +27,4 (5)
Гонка
преследования, 10 км
Юниорки
1 (24).
Валерия Васнецова (Россия) 31.49,5 (0)
2 (1). Микела Каррара (Италия) +10,0 (3)
3 (2). Ингрид Тандревольд (Норвегия) +10,8 (2)
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