Россияне Васнецова и Малиновский выиграли гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрбли (Словакия) состоялись гонки преследования. Победу одержали два российских спортсмена.

У юниорок первой стала Валерия Васнецова. У юниоров золото досталось Игорю Малиновскому.

Осрбли (Словакия)

Биатлон

Юниорский чемпионат мира

Гонка преследования, 12,5 км

Юниоры



1 (1). Игорь Малиновский (Россия) 32.39,8 (4)

2 (8). Синдре Петтерсен (Норвегия) +13,0 (5)

3 (4). Антон Смольский (Белоруссия) +27,4 (5)

Гонка преследования, 10 км

Юниорки



1 (24). Валерия Васнецова (Россия) 31.49,5 (0)

2 (1). Микела Каррара (Италия) +10,0 (3)

3 (2). Ингрид Тандревольд (Норвегия) +10,8 (2)