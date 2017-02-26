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Россияне Васнецова и Малиновский выиграли гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрбли (Словакия) состоялись гонки преследования. Победу одержали два российских спортсмена.

У юниорок первой стала Валерия Васнецова. У юниоров золото досталось Игорю Малиновскому.

Осрбли (Словакия)
Биатлон
Юниорский чемпионат мира
Гонка преследования, 12,5 км
Юниоры

1 (1). Игорь Малиновский (Россия) 32.39,8 (4)
2 (8). Синдре Петтерсен (Норвегия) +13,0 (5)
3 (4). Антон Смольский (Белоруссия) +27,4 (5)

Гонка преследования, 10 км
Юниорки

1 (24). Валерия Васнецова (Россия) 31.49,5 (0)
2 (1). Микела Каррара (Италия) +10,0 (3)
3 (2). Ингрид Тандревольд (Норвегия) +10,8 (2)

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