«СКА-Нева» в овертайме обыграла ХК «Рязань», счет в серии стал 2-0

«СКА-Нева» во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ дома одержала победу над ХК «Рязань» со счетом 2:1 (ОТ).

На 11-й минуте гости вышли вперед после гола Романа Хисамутдинова в большинстве. В начале третьего периода армейцы отыгрались, шайбу забросил Александр Дергачев. На второй минуте овертайма победу «СКА-Неве» принес гол Михаила Мальцева.

Счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Петра Воробьева. В первой игре армейцы победили со счетом 2:0.

Напомним, следующие матчи команды проведут в Рязани 1 и 2 марта. Серия идет до четырех побед.

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