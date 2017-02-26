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«Шахтер» вырвал победу в матче с «Ворсклой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Ворсклой» завершился победой донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шахтера».

Полтавчане открыли счет после удара Дмитрия Хлебаса. «Шахтер» ответил голом Виктора Коваленко. В концовке матча решающий мяч провел Факундо Феррейра.

«Шахтер» набрал 53 очка и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Ворсклы» 23 очка и седьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

19-й тур

Матч

Шахтер - Ворскла - 2:1 (0:1)

Голы

Хлёбас 27 (0:1). Коваленко 63 (1:1). Феррейра 90 (2:1).

Предупреждения:

Бернард, 38; Коваленко, 60; Феррейра, 90 - Шуст, 74; Заричнюк, 83; Одарюк, 85

Удаления:

нет - Заричнюк, 90

Место и дата

26 февраля 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция


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