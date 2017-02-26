«Шахтер» вырвал победу в матче с «Ворсклой»
Матч 19-го тура чемпионата Украины между «Шахтером»
и «Ворсклой» завершился победой донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Шахтера».
Полтавчане открыли счет после удара Дмитрия Хлебаса.
«Шахтер» ответил голом Виктора Коваленко. В концовке матча решающий мяч провел
Факундо Феррейра.
«Шахтер» набрал 53 очка и продолжает лидировать в
чемпионате Украины. У «Ворсклы» 23 очка и седьмое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
19-й тур
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически