Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил повреждение в третьем матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

«У Лазарева предварительно диагностирован перелом шести- семи позвонков грудного отдела и обширная гематома», - цитирует ТАСС пресс-службу «Салавата Юлаева».

Напомним, что на 15-й минуте встречи, при счете 2:0 в пользу уфимцев, защитник «Ак Барса» Степан Захарчук на огромной скорости впечатал Лазарева в борт.

Добавим, что арбитры матча выписали хоккеисту казанской команды за это нарушение всего две минуты штрафа.