Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барселоны».

Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.

«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур



