Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Сарпсборг 08
Футбол  Интер- : -Рома
Футбол  Атлетико1 : 2Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 2Саутгемптон
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Источник: Reuters

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барселоны».

Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.

«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур

Матч

Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)

Голы

Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»Сегодня «Барселона» в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1. Этот матч стал юбилейным для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике.«Атлетико» – «Барселона» – 1:2. Как это было«Атлетико» – «Барселона» – 1:2. Как это былоЦентральный матч 24-го тура чемпионата Испании на сайте «Советского спорта».Примера. 24-й тур. «Атлетико» - «Барселона», «Вильярреал» - «Реал» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании.«Челси» намерен перехватить у «Милана» защитника «Вильярреала» Мусаккио«Челси» готовит предложение по трансферу защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио, сообщает The Sun.«Эспаньол» обыграл «Осасуну»Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».«Эйбар» разгромил «Малагу»«Эйбар» одержал крупную победу над «Малагой» (3:0) в 24-м туре примеры на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа».«Леганес» разгромил «Депортиво»Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Леганеса».«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Севильей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Севильи».«Валенсия» уступила «Алавесу»Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Алавеса».Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.Месси – тупик для «Барселоны». Почему сине-гранатовые до лета в себя не придутМесси – тупик для «Барселоны». Почему сине-гранатовые до лета в себя не придутВ воскресенье вечером «Барселона» сразится с «Атлетико». «Советский спорт» рассказывает, как Месси сковал руки Луису Энрике.Хуан Роман Рикельме: Думаю, что Месси останется в «Барселоне»Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме убежден в том, что «Барселона» сможет прийти к соглашению с Лионелем Месси о новом контракте.Ляказетт может заменить Гризманна в составе мадридского «Атлетико»Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.Лоран Блан может возглавить «Барселону»Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону», сообщает SFR Sport1.«Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас»В матче 24-го тура чемпионата Испании Лас-Пальмас» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1.17-летний бразилец Гальван перейдет в «Реал»Полузащитник «Сан-Паулу» Аугусту Гальван станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 24-го тура испанской примеры.Жорди Альба: Иско? В «Барселоне» рады всем хорошим игрокамЗащитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника «Реала» Иско.Серхио Рамос: Игрокам «Реала» сейчас непросто, «Валенсия» наказала нас за ошибки в оборонеКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеСойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеПо информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»)
Главные новости
Футбол
Финал Кубка английской лиги. «МЮ» – «Саутгемптон» – 2:2. Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Сарпсборг». Онлайн
Олимпиада
Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Хоккей
Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн сделал хет-трик
Футбол
«Сьон» на выезде обыграл «Лозанну», Митрюшкин сыграл на ноль
Баскетбол
ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости