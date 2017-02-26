Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико»
и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барселоны».
Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота
после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после
подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С
близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.
«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое
место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две
игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое
место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Испании. Примера
24-й тур
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы
Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция