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Игорь Захаркин: То, как сыграл Захарчук против Лазарева – это недопустимо

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал травму нападающего команды Антона Лазарева, получившего перелом грудных позвонков в матче с «Ак Барсом».

– Мне показалось, Антон использовал лучшее качество русских нападающих – быструю обводку. Он уходил на борт, и мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, в нем больше 100 килограммов веса, в прыжке бил его. Хорошо, не попал в голову, но он попал в грудную клетку, там тоже очень серьезная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Ребята – профессионалы, выполняют свою работу. Там можно было по-другому сыграть, но он выбрал такой путь. Я считаю, что это недопустимо, – приводит слова Захаркина пресс-служба «Салавата Юлаева».

На 15-й минуте встречи, при счете 2:0 в пользу уфимцев, защитник «Ак Барса» Степан Захарчук на огромной скорости впечатал Лазарева в борт.


Добавим, что арбитры матча выписали хоккеисту казанской команды за это нарушение всего две минуты штрафа.

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