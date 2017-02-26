Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»
Сегодня «Барселона» в 24-м туре чемпионата
Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1. Этот матч стал юбилейным
для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике.
Для него это был 100-й матч в качестве главного
тренера «Барселоны». Из них 75 матчей завершились победами. Луис Энрике стал
восьмым главным тренером «Барселоны», который преодолел отметку в сто матчей.
«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое
место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две
игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое
место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Испании. Примера
24-й тур
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы
Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция