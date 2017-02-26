Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»

Сегодня «Барселона» в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1. Этот матч стал юбилейным для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике.

Для него это был 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны». Из них 75 матчей завершились победами. Луис Энрике стал восьмым главным тренером «Барселоны», который преодолел отметку в сто матчей.

«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур