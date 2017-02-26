«Торо Россо» презентовала новый болид (фото)
Представлен болид команды «Торо Россо» на следующий
сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Болид получил название STR12. Напомним, в прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 63 очка. В следующем сезоне за них будут выступать Даниил Квят и Карлос Сайнс.
Here we are... it's #STR12 o'clock ⏰😉 pic.twitter.com/VwfMNj4WIJ— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 26 февраля 2017 г.
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