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«Кубань» победила «Ставрополье-СКФУ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кубань» нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» (39:23) в матче женской суперлиги в Невинномысске.

Самым результативным игроком матча стала олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте, забившая семь голов.

Для «Кубани» эта победа стала десятой в сезоне, и команда Евгения Трефилова остается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на пять очков от «Астраханочки», но при этом имея игру в запасе.

1 марта «Кубань» сыграет в гостях с лидером турнира «Ростов-Доном», который не потерял пока ни одного очка.

Суперлига

Женщины

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 23:39 (15:22)

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 32 очка (16 игр). 2. «Лада» – 26 (15). 3. «Астраханочка» – 25 (15). 4. «Кубань» – 20 (14). 5. «Звезда» – 18 (15). 6. «Динамо-Синара» – 14 (13). 7. «Ставрополье-СКФУ» – 10 (15). 8. «Луч» – 7 (14). 9. «АГУ-Адыиф» – 7 (15). 10. «Университет» – 5 (16). 11. «Уфа-Алиса» – 2 (17).

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