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Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова

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Президент ОКР Александр Жуков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что WADA и Ричард Макларен были введены в заблуждение данными бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

– Наша задача сегодня - как можно скорее восстановить антидопинговую систему, здесь достаточно эффективно работает антидопинговая комиссия Смирнова с WADA и МОК, не надо сейчас вести боевые действия. Во многом Макларен и WADA были введены в заблуждение этими пространными данными Родченкова, – приводит слова Жукова ТАСС.

Ранее WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена.

Напомним, что после презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени.

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