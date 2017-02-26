Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Метц»
Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лионом»
и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Лиона».
В составе победителей дубль сделал Мемфис Депай.
Также отличились Александер Ляказетт и Матье Вальбуэна. Еще один мяч в свои ворота забил Иван
Балью.
«Лион» набрал 46 очков и занимает четвертое место
в чемпионате Франции. У «Метца» 18 очков и 17-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
Матч
Голы
Депай 43 (1:0). Депай 53 (2:0). Баллью 74 (3:0 - автогол). Ляказетт 78 (4:0). Вальбуэна 90 (5:0).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Маммана, Жалле, Тусар, Толиссо, Депай, Фекир (Вальбуэна, 82), Корне (Геззаль, 77), Ляказетт
Метц: Дидийон, Синьорино, Диань (Нгуэтт, 63), Фалетт, Бишевац, Баллью, Манджек, Дукур, Молле (Y. Maziz, 78), Эрдинч, Вион (Лейен, 62)
Предупреждения:
Дьякаби, 72 - Вион, 5; Диань, 21; Дукур, 41
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
26 февраля 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция