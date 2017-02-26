Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Метц»

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Мемфис Депай. Также отличились Александер Ляказетт и Матье Вальбуэна. Еще один мяч в свои ворота забил Иван Балью.

«Лион» набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Метца» 18 очков и 17-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур