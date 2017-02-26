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Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Метц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Мемфис Депай. Также отличились Александер Ляказетт и Матье Вальбуэна. Еще один мяч в свои ворота забил Иван Балью.

«Лион» набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Метца» 18 очков и 17-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

Матч

Лион - Метц - 5:0 (1:0)

Голы

Депай 43 (1:0). Депай 53 (2:0). Баллью 74 (3:0 - автогол). Ляказетт 78 (4:0). Вальбуэна 90 (5:0).

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Маммана, Жалле, Тусар, Толиссо, Депай, Фекир (Вальбуэна, 82), Корне (Геззаль, 77), Ляказетт

Метц: Дидийон, Синьорино, Диань (Нгуэтт, 63), Фалетт, Бишевац, Баллью, Манджек, Дукур, Молле (Y. Maziz, 78), Эрдинч, Вион (Лейен, 62)

Предупреждения:

Дьякаби, 72 - Вион, 5; Диань, 21; Дукур, 41

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

26 февраля 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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