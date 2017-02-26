Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Сарпсборг 08
Футбол  Интер- : -Рома
Футбол  Атлетико1 : 2Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Торо Россо» представила новые шлемы Квята и Сайнса

Источник:  «Торо Россо»Комментарии

«Торо Россо» показала новые шлемы пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.

Также в воскресенье итальянская команда провела презентацию болида, который получил название STR12.

Напомним, в прошлом сезоне «Торо Россо» заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 63 очка.

Лучшим результатом команды было шестое место, на котором голландец Макс Ферстаппен финишировал в Бахрейне, а Сайнс – в Испании, США и Бразилии.

Добавим, что после четвертого этапа прошлого сезона Ферстаппен перешел в «Ред Булл», а на его место в команду вернулся Квят.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Торо Россо» презентовала новый болид (фото)«Торо Россо» презентовала новый болид (фото)Представлен болид команды «Торо Россо» на следующий сезон.Представлен новый болид «Хааса» (фото)«Хаас» презентовал болид на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.«Ред Булл» представил болид на новый сезон (фото)Представлен болид «Ред Булла» на новый сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.Фернандо Алонсо: Количество обгонов при новом регламенте все равно будет зависеть от резиныПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо считает, что при новом регламенте шины все равно будут оказывать основное влияние на количество обгонов.Льюис Хэмилтон: Не слишком рассчитываю на то, что при новом регламенте будет лучшеПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что он скептически относится к новому регламенту, который вступит в силу с нового сезона.Себастьян Феттель: Новый болид «Феррари» – это шаг впередПилот «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравится новый болид команды.Ален Прост: У Боттаса есть возможность опередить ХэмилтонаЧетырёхкратный чемпион мира Ален Прост считает, что у Валттери Боттаса есть шанс навязать борьбу напарнику по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону.Жак Вильнев: Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинамЧемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что изменения в правилах должны сыграть на руку пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю.Представлен болид «Феррари» на сезон-2017Команда «Феррари» провела презентацию нового болида, который будет использоваться в предстоящем сезоне «Формулы-1».Льюис Хэмилтон: Машина стала шире, а передние колеса теперь просто огромныеТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о впечатлениях после первых кругов на новом шасси W08.«Мерседес» представил новый болидДействующий победитель Кубка конструкторов «Мерседес» провел презентацию нового болида, который получил название W08.Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»Контракт Сироткина с «Рено», первые презентации команд и необычные признания Вольффа – в обзоре событий недели от «Советского спорта».Хельмут Марко: Сайнс – запасной пилот «Ред Булла»Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Торо Россо», считается запасным пилотом «Ред Булла».Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом»Глава «Мерседеса» Тотто Вольфф и неисполнительный директор команды Ники Лауда подписали новые контракты с действующими обладателями Кубка конструкторов. Новые соглашения рассчитаны до 2020 года, сообщает BBC.Клэр Уильямс: Мы должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторовЗаместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала о задачах на следующий сезон.«Заубер» представил новый болид (фото)Команда «Заубер» опубликовала фотографии болида, на котором она будет выступать в следующем сезоне. Фото опубликованы на официальном сайте команды.Тото Вольф: Приглашение Алонсо в «Мерседес» было бы интересным для публики, но не для командыРуководитель «Мерседес» Тото Вольф признал, что как болельщику ему было бы очень интересно увидеть двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Серебряных стрелах», но он не считает такой вариант оптимальным для команды.Кевин Магнуссен: Надеюсь, нас ждет успешный сезонНовичок команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, чего он ожидает от следующего сезона.Льюис Хэмилтон: Новый болид «Мерседеса» выглядит как лодкаВ рамках нового регламента автомобили станут шире на 20 см. За время карьеры Хэмилтона это уже второе серьезное изменение регламента.Дэвид Култхард: Ферстаппен не лучше Риккардо, но и Риккардо не лучше ФерстаппенаВице-чемпион мира Дэвид Култхард сравнил гонщиков «Ред Булла» австралийца Даниэля Риккардо и голландца Макса Ферстаппена.
Главные новости
Футбол
Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Футбол
Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
Футбол
«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»
Олимпиада
Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Хоккей
Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн сделал хет-трик
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости