«Торо Россо» представила новые шлемы Квята и Сайнса

«Торо Россо» показала новые шлемы пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.

Также в воскресенье итальянская команда провела презентацию болида, который получил название STR12.

Напомним, в прошлом сезоне «Торо Россо» заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 63 очка.

Лучшим результатом команды было шестое место, на котором голландец Макс Ферстаппен финишировал в Бахрейне, а Сайнс – в Испании, США и Бразилии.

Добавим, что после четвертого этапа прошлого сезона Ферстаппен перешел в «Ред Булл», а на его место в команду вернулся Квят.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.