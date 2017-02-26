«Торо Россо» представила новые шлемы Квята и Сайнса
«Торо Россо» показала новые шлемы пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.
Looking forward to see our #STR12 new livery? Let's start with @Dany_Kvyat's helmet first... 👀 😉 pic.twitter.com/tti877C2np— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 26 февраля 2017 г.
...and now the @carlosainz's one 😉👍🏼 pic.twitter.com/ElJjcUfNq7— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 26 февраля 2017 г.
Также в воскресенье итальянская команда провела презентацию болида, который получил название STR12.
Напомним, в прошлом сезоне «Торо Россо» заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 63 очка.
Лучшим результатом команды было шестое место, на котором голландец Макс Ферстаппен финишировал в Бахрейне, а Сайнс – в Испании, США и Бразилии.
Добавим, что после четвертого этапа прошлого сезона Ферстаппен перешел в «Ред Булл», а на его место в команду вернулся Квят.
Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.