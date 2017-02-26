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Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала сборная Германии.

Второе место заняла сборная Австрии, третьей стала команда Японии. Сборная России заняла шестое место. За российскую команду выступали Анастасия Баранникова, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Лахти (Финляндия)
Лыжные виды спорта
Чемпионат мира
Прыжки на лыжах с трамплина
Смешанные командные соревнования
К-90

1. Германия (Карина Фогт, Маркус Айзенбихлер, Свеня Вюрт, Андреас Веллингер) – 1035,5
2. Австрия (Даниэла Ирашко-Штольц, Михаэль Хайбек, Жаклин Зайфридсбергер, Штефан Крафт) – 999,3
3. Япония (Сара Таканаси, Таку Такеути, Юки Ито, Дайки Ито) – 979,7
...6. Россия (Анастасия Баранникова, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) – 864,0

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