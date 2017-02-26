Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестая

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Этапы Кубка мира по лыжным гонкам не будут показывать по общедоступным каналам Общедоступные российские телеканалы не планируют транслировать этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам сезона-2016/17.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2021 году пройдет в Оберстдорфе Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2021 году пройдет в немецком городе Оберстдорф, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Превц выиграл третий этап «Турне четырех трамплинов», Хазетдинов – 34-й В Инсбруке (Австрия) в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина состоялся третий этап «Турне четырех трамплинов». Победу в нем одержал словенский спортсмен Петер Превц.

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