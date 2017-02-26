Кирилл Стрельцов стал обладателем юниорского Кубка IBU

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов по итогам первенства мира одержал убедительную победу в общем зачете юниорского Кубка IBU.

По итогам турнира 20-летний Стрельцов набрал 483 очка. Также в активе Стрельцова малые глобусы по итогам индивидуальных и спринтерских гонок.

Вторым стал украинский спортсмен Антон Дудченко, набравший 392 балла, третье место досталось немецкому биатлонисту Давиду Цобелю (384). Россияне Никита Поршнев (372) и Игорь Малиновский (360) заняли четвертое и пятое места в общем зачете.

Общий зачет юниорского Кубка IBU:

1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 483

2. Антон Дудченко (Украина) - 392

3. Давид Цобель (Германия) - 384

4. Никита Поршнев (Россия) - 372

5. Игорь Малиновский (Россия) - 360

...12. Никита Лобастов (Россия) - 236

...23. Василий Томшин (Россия) - 158

...28. Александр Насекин (Россия) - 143

...34. Вячеслав Малеев (Россия) - 121