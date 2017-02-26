Кирилл Стрельцов стал обладателем юниорского Кубка IBU
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов по итогам первенства мира одержал убедительную победу в общем зачете юниорского Кубка IBU.
По итогам турнира 20-летний Стрельцов набрал 483 очка. Также в активе Стрельцова малые глобусы по итогам индивидуальных и спринтерских гонок.
Вторым стал украинский спортсмен Антон Дудченко, набравший 392 балла, третье место досталось немецкому биатлонисту Давиду Цобелю (384). Россияне Никита Поршнев (372) и Игорь Малиновский (360) заняли четвертое и пятое места в общем зачете.
Общий зачет юниорского Кубка IBU:
1. Кирилл Стрельцов
(Россия) - 483
2. Антон Дудченко (Украина) - 392
3. Давид Цобель (Германия) - 384
4. Никита Поршнев (Россия) - 372
5. Игорь Малиновский (Россия) - 360
...12. Никита Лобастов (Россия) - 236
...23. Василий Томшин (Россия) - 158
...28. Александр Насекин (Россия) - 143
...34. Вячеслав Малеев (Россия) - 121