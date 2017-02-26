«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»
Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче, прошедшем в рамках предсезонного сбора в испанской Марбелье, переиграл норвежский «Сарпсборг 08» со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече на 59-й минуте провел бразильский нападающий красно-белых Луис Адриано, откликнувшийся на передачу Лукаса Фернандо. Форвард выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно пробил мимо голкипера норвежкой команды.
Стоит отметить, что бразильский форвард забил пять голов в пяти матчах за «Спартак».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию это встречи.
Свой последний контрольный матч на третьем сборе футболисты «Спартака» проведут 28 февраля. Соперником московской команды станет норвежская «Волеренга».
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