«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»

Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче, прошедшем в рамках предсезонного сбора в испанской Марбелье, переиграл норвежский «Сарпсборг 08» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 59-й минуте провел бразильский нападающий красно-белых Луис Адриано, откликнувшийся на передачу Лукаса Фернандо. Форвард выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно пробил мимо голкипера норвежкой команды.

Стоит отметить, что бразильский форвард забил пять голов в пяти матчах за «Спартак».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию это встречи.

Свой последний контрольный матч на третьем сборе футболисты «Спартака» проведут 28 февраля. Соперником московской команды станет норвежская «Волеренга».