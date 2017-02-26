Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Сарпсборг 08
Футбол  Интер- : -Рома
Футбол  Атлетико1 : 2Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче, прошедшем в рамках предсезонного сбора в испанской Марбелье, переиграл норвежский «Сарпсборг 08» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 59-й минуте провел бразильский нападающий красно-белых Луис Адриано, откликнувшийся на передачу Лукаса Фернандо. Форвард выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно пробил мимо голкипера норвежкой команды.

Стоит отметить, что бразильский форвард забил пять голов в пяти матчах за «Спартак». 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию это встречи.

Свой последний контрольный матч на третьем сборе футболисты «Спартака» проведут 28 февраля. Соперником московской команды станет норвежская «Волеренга».

Матч

Спартак - Сарпсборг 08 - 1:0 (0:0)

Голы

Адриано 59 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Макеев, Таски, Фернандо, Попов, Самедов, Глушаков, Зобнин, Адриано

Место и дата

26 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тревожно за «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матчТревожно за «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матч«Спартак» обыграл норвежский «Сарпсборг 08» (1:0), но вновь показал футбол не лучшего качества.«Спартак» – «Сарпсборг» – 1:0. Как это было«Спартак» – «Сарпсборг» – 1:0. Как это былоКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Агент Александр Маньяков: «Спартак» взял очень качественных российских игроковФутбольный агент Александр Маньяков оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака».Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.Олег Романцев: Смотреть на «Спартак» Карреры не всегда интересноБывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о нынешней игре красно-белых.На сбор «Спартака» прибыл Федун. Пока вы спали (видео)На сбор «Спартака» прибыл Федун. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!У Джейкоба Гардинера-Смита уже не получилось в «Спартаке» и ЦСКА, с третьего раза он пробился в «Зенит».«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Федун прилетел на сбор «Спартака» в МарбельюПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл в Марбелью, где красно-белые проводят третий зимний сбор.День в истории. 115 лет со дня рождения Николая СтаростинаСегодня исполняется 115 лет со дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина.Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяАндрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных событиях последнего дня трансферного окна в России.Владимир Эштреков: Чемпионат завершится в такой последновательности – «Спартак», «Зенит», ЦСКАБывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.Андрей Червиченко: Наш чемпионат устроен немного по-идиотскиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему зимняя трансферная кампания российских клубов получилась скромной.«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как МарселоЗащитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих целях в новой команде.Трансферы, жеребьевка и встреча «Спартака» с Капелло. Пока вы спали (видео)Трансферы, жеребьевка и встреча «Спартака» с Капелло. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Приключения либерийца в России. Очередной форвард в «Спартаке»Приключения либерийца в России. Очередной форвард в «Спартаке»Московский «Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим чешской «Карвины» Сильванусом Нимели.Кого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белыхКого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белыхСегодня «Спартак» объявил об аренде Георгия Тигиева. Кроме того, клуб подписал контракт с 18-летним нападающим Сильванусом Нимели.Александр Самедов: Мое решение перейти в «Спартак» на 100% верноеПолузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что он правильно поступил, вернувшись в состав красно-белых. Напомним, предыдущим его клубом был «Локомотив».Тигиев перешел в московский «Спартак»Защитник «Анжи» Георгий Тигиев перешел на правах аренды в стан московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Главные новости
Футбол
Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Футбол
Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
Футбол
«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»
Олимпиада
Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Хоккей
Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн сделал хет-трик
все новости
Сарпсборг 08
Сарпсборг 08календарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости