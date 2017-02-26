«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
Финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер
Юнайтед» и «Саутгемптоном» завершился победой «красных дьяволов». Итоговый счет
матча – 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
К 39-й минуте матча «МЮ» вел со счетом 2:0. Отличились Златан Ибрагимович и Джесси Лингард. «Святым» удалось отыграться благодаря дублю Маноло Габбьядини. На 87-й минуте матча дубль оформил Ибрагимович. Этот мяч и оказался победным.
Для главного тренера победителей Жозе Моуринью это второй трофей с командой. В начале нынешнего сезона клуб из Манчестера стал победителем Суперкубка Англии. Его команда в матче за Суперкубок обыграла «Лестер» (2:1).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Кубок английской лиги
Финал
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция