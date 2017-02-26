«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Источник: Reuters

Финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» завершился победой «красных дьяволов». Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

К 39-й минуте матча «МЮ» вел со счетом 2:0. Отличились Златан Ибрагимович и Джесси Лингард. «Святым» удалось отыграться благодаря дублю Маноло Габбьядини. На 87-й минуте матча дубль оформил Ибрагимович. Этот мяч и оказался победным.

Для главного тренера победителей Жозе Моуринью это второй трофей с командой. В начале нынешнего сезона клуб из Манчестера стал победителем Суперкубка Англии. Его команда в матче за Суперкубок обыграла «Лестер» (2:1).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок английской лиги

Финал