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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Златан Ибрагимович
Златан ИбрагимовичИсточник: Reuters

Финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» завершился победой «красных дьяволов». Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

К 39-й минуте матча «МЮ» вел со счетом 2:0. Отличились Златан Ибрагимович и Джесси Лингард. «Святым» удалось отыграться благодаря дублю Маноло Габбьядини. На 87-й минуте матча дубль оформил Ибрагимович. Этот мяч и оказался победным.

Для главного тренера победителей Жозе Моуринью это второй трофей с командой. В начале нынешнего сезона клуб из Манчестера стал победителем Суперкубка Англии. Его команда в матче за Суперкубок обыграла «Лестер» (2:1).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок английской лиги
Финал

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)

Голы

Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)

Предупреждения:

Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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