«Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миром
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Шальке»
и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился Алессандро Шепф, у гостей
гол в активе Себастьяна Руди. «Шальке» набрал 27 очков и занимает 12-е место. «Хоффенхайм»
идет четвертым – 38 очков.
Чемпионат Германии. Бундеслига
22-й тур
Матч
Шальке 04 - Хоффенхайм - 1:1 (1:0)
Голы
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Колашинац (Аого, 82), Настасич, Бадштубер, Горецка, Калигиури (Майер, 57), Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 84)
Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич (Швеглер, 60), Зюле Н., Хюбнер, Амири (Шалаи, 64), Терраццино (Крамарич, 70), Демирбай, Фогт, Цубер, Руди, Вагнер
Предупреждения:
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
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