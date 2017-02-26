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«Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Алессандро Шепф, у гостей гол в активе Себастьяна Руди. «Шальке» набрал 27 очков и занимает 12-е место. «Хоффенхайм» идет четвертым – 38 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

22-й тур

Матч

Шальке 04 - Хоффенхайм - 1:1 (1:0)

Голы

Шёпф 6 (1:0). Руди 79 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Колашинац (Аого, 82), Настасич, Бадштубер, Горецка, Калигиури (Майер, 57), Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 84)

Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич (Швеглер, 60), Зюле Н., Хюбнер, Амири (Шалаи, 64), Терраццино (Крамарич, 70), Демирбай, Фогт, Цубер, Руди, Вагнер

Предупреждения:

нет - Зюле Н., 67; Хюбнер, 69

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

26 февраля 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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