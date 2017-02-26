Найджел Доус: «Трактор» действует на грани, атакует независимо от того, есть ли шайба

Нападающий «Барыса» Найджел Доус подвел итоги после победы в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1).

- Хорошо начали серию, хотели так же хорошо начать домашние матчи плей-офф. Счастливы выиграть.



Нужно бороться за каждый сантиметр льда, поэтому играем в силовой хоккей, здесь и драки, и столкновения, приемы, голы и все в таком духе. Это лучшее время сезона, захватывающие ощущения.



Эмоциональная игра, соперник действует на грани, атакует независимо от того есть у тебя шайба или нет. В такие моменты тяжело сдерживать эмоции. Нужно терпеть, как мы делали в первой игре, и отвечать забитыми голами. Серия предстоит длинная, мы были готовы к этому, будем сражаться в каждом эпизоде, - приводит слова Доуса пресс-служба «Барыса».

После победы в воскресенье «Барыс» повел в серии с «Трактором» - 2:1. Следующий матч между командами пройдет в Астане 28 февраля.