Найджел Доус: «Трактор» действует на грани, атакует независимо от того, есть ли шайба
Нападающий «Барыса» Найджел Доус подвел итоги после победы в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1).
- Хорошо
начали серию, хотели так же хорошо начать
домашние матчи плей-офф. Счастливы
выиграть.
Нужно бороться за каждый сантиметр льда, поэтому играем в силовой хоккей, здесь и драки, и столкновения, приемы, голы и все в таком духе. Это лучшее время сезона, захватывающие ощущения.
Эмоциональная игра, соперник действует на грани, атакует независимо от того есть у тебя шайба или нет. В такие моменты тяжело сдерживать эмоции. Нужно терпеть, как мы делали в первой игре, и отвечать забитыми голами. Серия предстоит длинная, мы были готовы к этому, будем сражаться в каждом эпизоде, - приводит слова Доуса пресс-служба «Барыса».
После победы в воскресенье «Барыс» повел в серии с «Трактором» - 2:1. Следующий матч между командами пройдет в Астане 28 февраля.
Матч
Барыс - Трактор - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Пестунов (Щехура), 19:29 (0:1). Доус (Пушкарёв), 23:49 (1:1). Доус 40:47 (2:1). Тривино 58:50 (3:1).
Место и дата
26 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция