Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятая

Лыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мира

Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мира Лыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.