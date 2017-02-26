Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятая
На чемпионате мира по лыжным видам спорта
состоялись командные соревнования у двоеборцев. Первое место заняла сборная
Германии.
В тройку лучших также попали команды Норвегии и
Австрии. Сборная России заняла десятое место из 11 команд.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Лыжное двоеборье.
Команды
К-90 + 4х5 км
1 (1-е место после прыжков). Германия (Бьорн Кирхайзен, Фабиан Риссле, Эрик Френцель, Йоханнес Рыдзек) 47.57,3
2 (5). Норвегия (Магнус Крог, Микко Кокслин, Магнус Моан, Йорген Грабак) + 41,7
3 (4). Австрия (Пауль Герштграсер, Бернхард Грубер, Филипп Ортер, Марио Зайдль) + 1.03,7…
10 (9). Россия (Тимофей Борисов, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Самир
Мастиев) + 4.52,0.
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