Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). В этом матче швед оформил дубль.

– Эта победа – усилие всей команды. Это то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед» – побеждать. И я это делаю. Чем больше выигрываю, тем больше удовлетворен. Чем старше вы становитесь, тем больше вы это цените. Куда бы я не приходил, я везде побеждал. Думаю, для меня это 32-й трофей в карьере. Это то, что я предсказывал. Я наслаждаюсь игрой в Англии, – приводит слова Ибрагимовича BBC Sport.