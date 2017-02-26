Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). В этом матче швед оформил дубль.
– Эта победа – усилие всей команды. Это то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед» – побеждать. И я это делаю. Чем больше выигрываю, тем больше удовлетворен. Чем старше вы становитесь, тем больше вы это цените. Куда бы я не приходил, я везде побеждал. Думаю, для меня это 32-й трофей в карьере. Это то, что я предсказывал. Я наслаждаюсь игрой в Англии, – приводит слова Ибрагимовича BBC Sport.
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция