Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью победа в Кубке английской лиги – в финале его команда переиграла «Саутгемптон» (3:2) – стала четвертой в карьере.
Ранее португалец завоевывал этот трофей с «Челси» в 2005-м, 2006-м и 2015-м годах. Таким образом, Моуринью сравнялся по числу побед в Кубке лиги с легендарными британскими тренерами Брайаном Клафом и Алексом Фергюсоном, которые также праздновали успех в этом турнире четыре раза.
Напомним, победу «Манчестер Юнайтед» принес дубль шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция