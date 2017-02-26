Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победу

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча с «Барселоной» в 24-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Мы не смогли выбить мяч после большого количества рикошетов в штрафной, и они воспользовались этим. «Барселона» продемонстрировала свою силу в самом важном участке поля – штрафной площадке. Они выиграли матч, хотя, возможно, не заслуживали этого.

Первый тайм был очень хорошим. Мы могли забить и облегчить нам жизнь, но случилось не так, как мы хотели. В первой половине мы провели много времени на их половине и не меньше – во второй. Это был матч, в котором проиграла команда, допустившая ошибки.

Конечно, нам обидно, но мы хорошо играли. Во всех матчах сезона мы доказывали, что можем побеждать», - цитирует Симеоне Marca.