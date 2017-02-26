Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победу
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился
впечатлениями после матча с «Барселоной» в 24-м туре чемпионата Испании.
Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Мы не смогли выбить мяч после большого
количества рикошетов в штрафной, и они воспользовались этим. «Барселона»
продемонстрировала свою силу в самом важном участке поля – штрафной площадке.
Они выиграли матч, хотя, возможно, не заслуживали этого.
Первый тайм был очень хорошим. Мы могли забить и
облегчить нам жизнь, но случилось не так, как мы хотели. В первой половине мы
провели много времени на их половине и не меньше – во второй. Это был матч, в
котором проиграла команда, допустившая ошибки.
Конечно, нам обидно, но мы хорошо играли. Во всех матчах сезона мы доказывали, что можем побеждать», - цитирует Симеоне Marca.
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы
Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция