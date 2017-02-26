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Летающая лыжница Аввакумова из-за травмы может пропустить концовку сезона

Источник:  ТАССКомментарии

Российская летающая лыжница Ирина Аввакумова перед стартом соревнований на чемпионате мира в финском Лахти почувствовала боль в колене и теперь может пропустить концовку сезона.

- От результатов обследования будет зависеть, как я закончу сезон: либо начну целенаправленно лечиться к следующему сезону, либо поеду на следующий этап Кубка мира. Очень хочется поехать в Осло, не хочу пропускать этот этап.

Пока предполагают, что поврежден мениск, но точного диагноза нет. Причем не знаю, где повредила колено. Вышла на тренировку, размялись, начала тянуться и почувствовала боль, - приводит слова Аввакумовой ТАСС.

Ранее тренер женской национальной команды Роман Керов сообщил, что на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия) лидер сборной России сломала ребро.

В прыжках на лыжах с трамплина К-90 на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти, Аввакумова заняла 12-е место.

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