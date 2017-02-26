Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Сарпсборг 08
Футбол  Интер- : -Рома
Футбол  Атлетико1 : 2Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
Футбол  Марсель- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Моуринью не проигрывает в финалах

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще ни разу не проигрывал в финалах внутрианглийских кубковых турниров.

Португалец четыре раза добирался до решающего матча Кубка лиги – в 2005-м, 2006-м и 2015-м годах с «Челси», и в 2017-м с «МЮ», одержав победы во всех из них. Кроме того, однажды он играл в финале Кубка Англии - с «Челси» в 2007 году – и тоже праздновал победу.

Среди всех тренеров, игравших в финалах кубковых турниров больше одного раза, никто не может похвастаться подобным достижением.

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)

Голы

Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)

Предупреждения:

Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Моуринью сравнялся с ФергюсономДля главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью победа в Кубке английской лиги – в финале его команда переиграла «Саутгемптон» (3:2) – стала четвертой в карьере.Ибра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезонаИбра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезона«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в финале Кубка лиги, а главным героем стал форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.Жозе Моуринью: Чемпионство «Лестера» Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отставку Клаудио Раньери с поста наставника «Лестера».Эрик Кантона: «Манчестер Юнайтед» выиграет не один титул в этом сезоне, первым будет Кубок лигиБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что клубу по силам выиграть несколько титулов в нынешнем сезоне.Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.Моуринью и вулкан ЭйяфьядлайекюдльМоуринью и вулкан Эйяфьядлайекюдль«Советский спорт» уже рассказал о том, как тренер «Манчестер Юнайтед» ссылается на сложный график и на немалое количество километров.Бердыев ждет Особенного. Почему российских клубам повезло со жребиемБердыев ждет Особенного. Почему российских клубам повезло со жребием«Советский спорт» оценивает перспективы «Краснодара» и «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для насГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуруинью прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Ростов».Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубкахСегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ростову» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написалНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал уволенного с поста главного тренера «Лестер Сити» Клаудио Раньери.«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», сообщает Daily Mail.Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.Фернанду Мейра: У Моуринью никаких отмазок нет. Если ты ошибся, он говорил: «Сделаешь так еще раз – пойдешь домой»Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал об особенностях работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, с которым знаком по совместной работе в «Порту».Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в ЛЕОбгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в ЛЕСегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет ответный матч «Сент-Этьеном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Почему смеялся Жозе, кто обращался к 120-килограммовому вратарю «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» и на кого пеняет Гвардиола?Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыРуни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичАндер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичПолузащитник «Манчестер Юнайтед» после победы над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1) дал интервью клубной пресс-службе.Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».Жозе Моуринью: Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» дешевоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о трансферной стоимости полузащитника Поля Погба, за которого клуб заплатил 89 миллионов фунтов.
Главные новости
Футбол
Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Футбол
Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
Футбол
«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»
Олимпиада
Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Хоккей
Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков
Футбол
Виктор Гончаренко: Задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал
Хоккей
Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальных
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн сделал хет-трик
все новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости