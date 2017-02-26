Моуринью не проигрывает в финалах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще ни разу не проигрывал в финалах внутрианглийских кубковых турниров.

Португалец четыре раза добирался до решающего матча Кубка лиги – в 2005-м, 2006-м и 2015-м годах с «Челси», и в 2017-м с «МЮ», одержав победы во всех из них. Кроме того, однажды он играл в финале Кубка Англии - с «Челси» в 2007 году – и тоже праздновал победу.

Среди всех тренеров, игравших в финалах кубковых турниров больше одного раза, никто не может похвастаться подобным достижением.