Моуринью не проигрывает в финалах
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще ни разу не проигрывал в финалах внутрианглийских кубковых турниров.
Португалец четыре раза добирался до решающего матча Кубка лиги – в 2005-м, 2006-м и 2015-м годах с «Челси», и в 2017-м с «МЮ», одержав победы во всех из них. Кроме того, однажды он играл в финале Кубка Англии - с «Челси» в 2007 году – и тоже праздновал победу.
Среди всех тренеров, игравших в финалах кубковых турниров больше одного раза, никто не может похвастаться подобным достижением.
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция