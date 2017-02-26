Петр Воробьев: Повезло, что забили «Рязани» быстрый гол в овертайме

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от второго матча 1/8 финала плей-офф ВХЛ против ХК «Рязань» (2:1 ОТ).

– Я бы сказал, что мы не очень хорошо подготовили команду. На мой взгляд, соперник доминировал во всех периодах, они выигрывали борьбу везде, владели инициативой. Конечно, были выходы один в ноль – этого нельзя отрицать. Но, в целом, я считаю, нам повезло, что мы забили быстрый гол в овертайме. Мы к тому моменту уже перешли на три пятерки, потому что много игроков у нас выпадало, – цитирует Воробьева официальный сайт «СКА-Невы».

Напомним, фарм-клуб СКА одержал победу над ХК «Рязань» со счетом 2:1. В основное время шайбы забросили Александр Дергачев и Роман Хисамутдинов. В овертайме победный гол забил Михаил Мальцев.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «СКА-Невы». 25 февраля подопечные Петра Воробьева обыграли команду из Рязани со счетом 2:0.

Следующие игры соперники проведут в Рязани 1 и 2 марта. Серия идет до четырех побед.