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Петр Воробьев: Повезло, что забили «Рязани» быстрый гол в овертайме

Источник:  ХК «СКА-Нева»Комментарии

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от второго матча 1/8 финала плей-офф ВХЛ против ХК «Рязань» (2:1 ОТ).

– Я бы сказал, что мы не очень хорошо подготовили команду. На мой взгляд, соперник доминировал во всех периодах, они выигрывали борьбу везде, владели инициативой. Конечно, были выходы один в ноль – этого нельзя отрицать. Но, в целом, я считаю, нам повезло, что мы забили быстрый гол в овертайме. Мы к тому моменту уже перешли на три пятерки, потому что много игроков у нас выпадало, – цитирует Воробьева официальный сайт «СКА-Невы».

Напомним, фарм-клуб СКА одержал победу над ХК «Рязань» со счетом 2:1. В основное время шайбы забросили Александр Дергачев и Роман Хисамутдинов. В овертайме победный гол забил Михаил Мальцев.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «СКА-Невы». 25 февраля подопечные Петра Воробьева обыграли команду из Рязани со счетом 2:0.

Следующие игры соперники проведут в Рязани 1 и 2 марта. Серия идет до четырех побед.

Матч

СКА-Нева - Рязань - 2:1 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Хисамутдинов (Юртайкин), 11:07 (0:1 - бол.). Дергачёв (Чуркин, Мальцев М.), 41:57 (1:1 - бол.). Мальцев М. 61:16 (2:1).

Место и дата

26 февраля 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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