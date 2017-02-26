Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Эта победа серьезно поднимет наш боевой дух. Победа досталась нам тяжело. В первом тайме «Атлетико» оказывал на нас давление, и состояние поля тоже осложнило нам задачу. Но во втором тайме их давление не давало такого же эффекта, и мы становились все более уверенными, что давало нам больше шансов.

Я очень рад победе и очень рад за команду, это поднимет наш моральный дух. Во втором тайме мы сыграли намного лучше, мы больше владели мячом. В первом тайме мы чаще теряли мяч. Я доволен победой над прямым соперником, но до конца сезона еще много времени. Для нас важно было оторваться от «Атлетико» и приблизиться туда, где мы хотим быть», - цитирует Симеоне официальный сайт «Барселоны».

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур