Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух
Главный
тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 24-го тура
чемпионата Испании против «Атлетико». Напомним, что его команда победила со
счетом 2:1.
«Эта
победа серьезно поднимет наш боевой дух. Победа досталась нам тяжело. В первом
тайме «Атлетико» оказывал на нас давление, и состояние поля тоже осложнило нам
задачу. Но во втором тайме их давление не давало такого же эффекта, и мы
становились все более уверенными, что давало нам больше шансов.
Я
очень рад победе и очень рад за команду, это поднимет наш моральный дух. Во
втором тайме мы сыграли намного лучше, мы больше владели мячом. В первом тайме
мы чаще теряли мяч. Я доволен победой над прямым соперником, но до конца сезона
еще много времени. Для нас важно было оторваться от «Атлетико» и приблизиться
туда, где мы хотим быть», - цитирует Симеоне официальный сайт «Барселоны».
Чемпионат
Испании. Примера
24-й тур
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы
Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция