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Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Эта победа серьезно поднимет наш боевой дух. Победа досталась нам тяжело. В первом тайме «Атлетико» оказывал на нас давление, и состояние поля тоже осложнило нам задачу. Но во втором тайме их давление не давало такого же эффекта, и мы становились все более уверенными, что давало нам больше шансов.

Я очень рад победе и очень рад за команду, это поднимет наш моральный дух. Во втором тайме мы сыграли намного лучше, мы больше владели мячом. В первом тайме мы чаще теряли мяч. Я доволен победой над прямым соперником, но до конца сезона еще много времени. Для нас важно было оторваться от «Атлетико» и приблизиться туда, где мы хотим быть», - цитирует Симеоне официальный сайт «Барселоны».

Чемпионат Испании. Примера

24-й тур

Матч

Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)

Голы

Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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