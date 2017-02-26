«Бостон» на выезде обыграл «Даллас»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Бостоном» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча - 6:3 в
пользу «Бостона».
В
составе победителей победителей дубль сделал Патрис Бержеон. Также отличились
Брэд Маршан, Давид Крейчи, Фрэнк Ватрано и Райан Спунер. Российский вратарь
Антон Худобин весь матч провел в запасе. У «Далласа» забивали Джон Клинберг,
Иржи Гудлер и Тайлер Сегин.
«Бостон»
набрал 70 очков и идет седьмым на Востоке. У «Далласа» 58 очков и 12-е место на
Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Бостон - 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 5:56 (0:1). Крейчи (Бэкес, Крюг), 6:51 (0:2). Клингберг (Шо, Гудлер), 24:40 (1:2). Гудлер (Бенн Д., Сегин), 31:49 (2:2). Ватрано (Спунер, Миллер К.), 34:41 (2:3). Бержерон (Хара, Маршанд), 35:21 (2:4). Бержерон (Маршанд, Крюг), 47:48 (2:5). Сегин (Шарп, Клингберг), 53:00 (3:5). Спунер (Крюг, Пастрняк), 54:23 (3:6).
Место и дата
26 февраля 20:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция