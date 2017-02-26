Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Сарпсборг 08
Футбол  Интер0 : 1Рома
Футбол  Атлетико1 : 2Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
Футбол  Марсель0 : 2ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бостон» на выезде обыграл «Даллас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 6:3 в пользу «Бостона».

В составе победителей победителей дубль сделал Патрис Бержеон. Также отличились Брэд Маршан, Давид Крейчи, Фрэнк Ватрано и Райан Спунер. Российский вратарь Антон Худобин весь матч провел в запасе. У «Далласа» забивали Джон Клинберг, Иржи Гудлер и Тайлер Сегин.

«Бостон» набрал 70 очков и идет седьмым на Востоке. У «Далласа» 58 очков и 12-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Даллас - Бостон - 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 5:56 (0:1). Крейчи (Бэкес, Крюг), 6:51 (0:2). Клингберг (Шо, Гудлер), 24:40 (1:2). Гудлер (Бенн Д., Сегин), 31:49 (2:2). Ватрано (Спунер, Миллер К.), 34:41 (2:3). Бержерон (Хара, Маршанд), 35:21 (2:4). Бержерон (Маршанд, Крюг), 47:48 (2:5). Сегин (Шарп, Клингберг), 53:00 (3:5). Спунер (Крюг, Пастрняк), 54:23 (3:6).

Место и дата

26 февраля 20:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Даллас» - «Бостон», «Рейнджерс» – «Коламбус» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Майк Бэбкок: Мэттьюз станет ведущим игроком «Торонто»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался о новичке канадской команды Остоне Мэттьюзе.Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)А видели это 67 318 человек. Столько зрителей собралось в Питтсбурге на матч под открытым небом против «Филадельфии».Рене Фазель: На следующей неделе ИИХФ обсудит участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Президент ИИХФ Рене Фазель по-прежнему надеется на то, что игроки НХЛ примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛРоссийский вратарь Илья Брызгалов будет анализировать обмены игроков НХЛ во время дедлайна, который намечен на 1 марта.Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера ЖюльенаЗащитник «Монреаля» и сборной России Алексей Емелин рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик – первая звезда дня в НХЛГолкипер «Лос- Анджелеса» Джонатан Куик признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Квик, Мэттьюз и Корписало – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)Удивительное – рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять головГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.НХЛ. «Коламбус» разгромил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин провел 900-й матч в НХЛМатч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Уэйн Гретцки: Мне очень нравится в Овечкине то, что он хочет стать чемпиономЛучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й голЛидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главные новости
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас
Футбол
Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух
Футбол
Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победу
Футбол
Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Футбол
Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
Футбол
«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»
Олимпиада
Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями Родченкова
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Хоккей
Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков
все новости
Даллас
Далласкалендарьстатистика
Бостон
Бостонкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости