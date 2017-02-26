«Бостон» на выезде обыграл «Даллас»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 6:3 в пользу «Бостона».

В составе победителей победителей дубль сделал Патрис Бержеон. Также отличились Брэд Маршан, Давид Крейчи, Фрэнк Ватрано и Райан Спунер. Российский вратарь Антон Худобин весь матч провел в запасе. У «Далласа» забивали Джон Клинберг, Иржи Гудлер и Тайлер Сегин.

«Бостон» набрал 70 очков и идет седьмым на Востоке. У «Далласа» 58 очков и 12-е место на Западе.

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