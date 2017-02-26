Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас
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тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча
против «Саутгемптона» в финале Кубка английской лиги. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:2.
Дубль
в этой игре сделал Златан Ибрагимович.
«Он
(Ибрагимович) выиграл матч для нас, он сыграл просто невероятно. Погба сыграл
на близком к нему уровне, но Златан был великолепен в матче, в котором соперник
долгое время был сильнее нас. Они заслуживали допонительное время, поражения
они не заслуживали. Но Златан решил исход матча и принес нам кубок
Я немного на эмоциях. Непросто выигрвать так много титулов, непросто справляться с давлением, под которым я нахожусь на протяжении всей своей карьеры. Матч показался мне очень сложным для нас, поэтому я отдаю должное «Саутгемптону». Кубок у нас в руках, но по логике мы должны были играть дополнительное время. Победа – это всегда особенные чувства», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция