Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в финале Кубка английской лиги. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

Дубль в этой игре сделал Златан Ибрагимович.

«Он (Ибрагимович) выиграл матч для нас, он сыграл просто невероятно. Погба сыграл на близком к нему уровне, но Златан был великолепен в матче, в котором соперник долгое время был сильнее нас. Они заслуживали допонительное время, поражения они не заслуживали. Но Златан решил исход матча и принес нам кубок

Я немного на эмоциях. Непросто выигрвать так много титулов, непросто справляться с давлением, под которым я нахожусь на протяжении всей своей карьеры. Матч показался мне очень сложным для нас, поэтому я отдаю должное «Саутгемптону». Кубок у нас в руках, но по логике мы должны были играть дополнительное время. Победа – это всегда особенные чувства», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».