«Андерлехт» после встречи с «Зенитом» выиграл у «Генка» в чемпионате Бельгии

«Андерлехт» дома одержал победу над «Генком» в матче 28-го тура чемпионата Бельгии по футболу со счетом 2:0.

Голами отметились Кара Мбоджи (32-я минута) и Юри Тилеманс (50-я). Подопечные Рене Вайлера набрали 58 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Столько же очков в активе «Брюгге», который опережает «Андерлехт» благодаря количеству побед.

Напомним, 23 февраля клуб из Брюсселя на выезде проиграл «Зениту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3. Первая игра между соперниками завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Бельгийская команда по сумме двух матчей вышла в 1/8 финала, где ее соперником будет АПОЕЛ из Кипра.

«Генк» в 1/16 финала Лиги Европы прошел румынскую «Астру» (2:2, 1:0). В следующем раунде «Генк» сыграет с «Гентом».