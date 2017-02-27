Даниил Квят: Руководитель команды назвал целью сезона пятое место
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о целях
на предстоящий сезон.
«Руководитель команды Франц Тост назвал целью пятое место.
Как команда, мы конечно же стремимся к этому. Нам нужно быть выше, чем в
прошлом году, а в том сезоне мы стали седьмыми.
Я не знаю, насколько выше мы сможем быть, но цель, которую
озвучил Франц, неплохая, это точно. Мы будем очень стараться, чтобы ее достичь.
Я всегда говорю, что должен быть прогресс. У нас должен быть
«чистый», стабильный сезон, должны быть использованы все шансы. Во
всех гонках, в каких только это будет возможно, ты должен позволить себе
сказать, что ни одной возможности не упущено – вот это наша цель», - приводит
слова Квята Motorsport.com.
Напомним, первый этап нового сезона пройдет в австралийском
Мельбурне с 24 по 26 марта.