Даниил Квят: Руководитель команды назвал целью сезона пятое место

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Руководитель команды Франц Тост назвал целью пятое место. Как команда, мы конечно же стремимся к этому. Нам нужно быть выше, чем в прошлом году, а в том сезоне мы стали седьмыми.

Я не знаю, насколько выше мы сможем быть, но цель, которую озвучил Франц, неплохая, это точно. Мы будем очень стараться, чтобы ее достичь.

Я всегда говорю, что должен быть прогресс. У нас должен быть «чистый», стабильный сезон, должны быть использованы все шансы. Во всех гонках, в каких только это будет возможно, ты должен позволить себе сказать, что ни одной возможности не упущено – вот это наша цель», - приводит слова Квята Motorsport.com.

Напомним, первый этап нового сезона пройдет в австралийском Мельбурне с 24 по 26 марта.