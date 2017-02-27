Даниил Квят: Всю правду о новом болиде скажет только секундомер

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о новом болиде команды, презентация которого состоялась 26 февраля.

«Я уже видел ее до этого – классно выглядит, правда? Отличная раскраска. Она выглядит красиво и аккуратно, но всю правду скажет только секундомер.

Я надеюсь на успешные тесты. Хотелось бы проехать как можно больше кругов и узнать по-максимуму про новую машину. В ней все новое. Новая аэродинамика, новый двигатель, новые шины. Все в одинаковых условиях, всем придется исследовать неизвестное», - приводит слова Квята Motorsport.com.

Напомним, первый этап нового сезона пройдет в австралийском Мельбурне с 24 по 26 марта.