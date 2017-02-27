«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильяррреал» на своем
поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине
встречи на 50-й минуте полузащитник хозяев поля Мануэль Тригерос открыл счет в
матче, спустя шесть минут его одноклубник Седрик Бакамбу удвоил преимущество «желтой
субмарины».
На 64-й минуте футболист мадридской команды Гарет Бэйл отыграл один мяч, а на 74-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет в матче, реализовав пенальти. За семь минут до конца встречи Альваро Мората забил головой с передачи Марсело и тем самым принес победу своей команде.
Российский полузащитник команды из Вильярреала Денис Черышев вышел на поле на 57-й минуте, заменив нападающего Адриана Лопеса.
«Реал» с 55-ю очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону»
на одно очко, а «Вильярреал» расположился на шестой строчке, имея в активе 39
баллов.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 1 марта примут «Лас-Пальмас»,
а команда из провинции Кастельон в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».
Чемпионат Испании
24-й тур
Матч
Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)
Голы
Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).
Состав
Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду
Предупреждения:
Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция