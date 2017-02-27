«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильяррреал» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине встречи на 50-й минуте полузащитник хозяев поля Мануэль Тригерос открыл счет в матче, спустя шесть минут его одноклубник Седрик Бакамбу удвоил преимущество «желтой субмарины».

На 64-й минуте футболист мадридской команды Гарет Бэйл отыграл один мяч, а на 74-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет в матче, реализовав пенальти. За семь минут до конца встречи Альваро Мората забил головой с передачи Марсело и тем самым принес победу своей команде.

Российский полузащитник команды из Вильярреала Денис Черышев вышел на поле на 57-й минуте, заменив нападающего Адриана Лопеса.

«Реал» с 55-ю очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на одно очко, а «Вильярреал» расположился на шестой строчке, имея в активе 39 баллов.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 1 марта примут «Лас-Пальмас», а команда из провинции Кастельон в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».

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