Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле
уступил «Роме» со счетом 1:3.
В составе победителей дубль оформил Раджа Наинголлан и один раз
отличился Диего Перотти, реализовав пенальти, а у хозяев поля единственный мяч
забил Мауро Икарди.
«Рома» с 59-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Интер» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.
В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 4 марта примут «Наполи»,
а команда из Милана на следующий день встретится с «Кальяри».
Чемпионат Италии
26-й тур
Матч
Голы
Наингголан 12 (0:1). Наингголан 56 (0:2). Икарди 81 (1:2). Перотти 85 (1:3 - пен.).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Брозович (Эдер, 55), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Мариу (Банега, 80), Кондогбиа, Гальярдини, Медель, Икарди
Рома: Щесны, Жуан, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Рюдигер, Фасио, Де Росси (Паредес, 84), Наингголан, Салах (Перотти, 71), Строотман, Джеко
Предупреждения:
Перишич, 6; Мурильо, 83 - Де Росси, 40; Фасио, 83
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция