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Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
Источник: Reuters

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле уступил «Роме» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Раджа Наинголлан и один раз отличился Диего Перотти, реализовав пенальти, а у хозяев поля единственный мяч забил Мауро Икарди.

«Рома» с 59-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 4 марта примут «Наполи», а команда из Милана на следующий день встретится с «Кальяри».

Чемпионат Италии
26-й тур

Матч

Интер - Рома - 1:3 (0:1)

Голы

Наингголан 12 (0:1). Наингголан 56 (0:2). Икарди 81 (1:2). Перотти 85 (1:3 - пен.).

Состав

Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Брозович (Эдер, 55), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Мариу (Банега, 80), Кондогбиа, Гальярдини, Медель, Икарди

Рома: Щесны, Жуан, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Рюдигер, Фасио, Де Росси (Паредес, 84), Наингголан, Салах (Перотти, 71), Строотман, Джеко

Предупреждения:

Перишич, 6; Мурильо, 83 - Де Росси, 40; Фасио, 83

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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