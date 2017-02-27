Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле уступил «Роме» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Раджа Наинголлан и один раз отличился Диего Перотти, реализовав пенальти, а у хозяев поля единственный мяч забил Мауро Икарди.

«Рома» с 59-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился на шестой строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 4 марта примут «Наполи», а команда из Милана на следующий день встретится с «Кальяри».

Чемпионат Италии

26-й тур