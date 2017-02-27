«Порту» с минимальным счетом обыграл «Боавишту»
В матче 23-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на своем
поле уступила «Порту» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей на седьмой минуте
встречи забил Франсиско Соареш.
Стоит отметить на 82-й минуте встречи защитник гостевой
команды Макси Перейра получил вторую желтую карточку и отправился досматривать
матч в раздевалку.
«Порту» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, отставая от «Бенфики» на одно очко, а «Боавишта» расположилась на
девятом месте, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре «драконы» 4 марта примут «Насьонал», а
подопечные Мигеля Леала днем ранее встретятся с командой «Мрейренше».
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