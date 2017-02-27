«Порту» с минимальным счетом обыграл «Боавишту»

В матче 23-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле уступила «Порту» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей на седьмой минуте встречи забил Франсиско Соареш.

Стоит отметить на 82-й минуте встречи защитник гостевой команды Макси Перейра получил вторую желтую карточку и отправился досматривать матч в раздевалку.

«Порту» с 56-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Бенфики» на одно очко, а «Боавишта» расположилась на девятом месте, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре «драконы» 4 марта примут «Насьонал», а подопечные Мигеля Леала днем ранее встретятся с командой «Мрейренше».