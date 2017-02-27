Георгий Черданцев: «Рома» прямо очень хорошая

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в своем твиттере высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.

– Какой же крутой тренер работал в чемпионате России! Я имею ввиду Спаллетти. «Рома» прямо очень хорошая, – написал Черданцев.

Напомним, что нынешний наставник римлян Лучано Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит». За это время итальянец выиграл с командой из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.

После 26 туров «Рома» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на 7 очков. «Интер» идет на шестом месте.

Какой же крутой тренер работал в чемпионате России! Я имею ввиду Спаллетти. Рома прямо очень хорошая. #ASRoma — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 26 февраля 2017 г.

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