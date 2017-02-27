Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем твиттере высказался о победе «Ромы» над «Интером» (3:1) в матче 26-го тура серии А.
– «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса». А Спаллетти – невероятно сильный тренер, – написал Арустамян.
После 26 туров «Рома» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на 7 очков. «Интер» идет на шестом месте.
Рома прекрасна. Играют моментами даже лучше Юве. А Спаллетти - невероятный сильный тренер.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 26 февраля 2017 г.
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Матч
Голы
Наингголан 12 (0:1). Наингголан 56 (0:2). Икарди 81 (1:2). Перотти 85 (1:3 - пен.).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Брозович (Эдер, 55), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Мариу (Банега, 80), Кондогбиа, Гальярдини, Медель, Икарди
Рома: Щесны, Жуан, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Рюдигер, Фасио, Де Росси (Паредес, 84), Наингголан, Салах (Перотти, 71), Строотман, Джеко
Предупреждения:
Перишич, 6; Мурильо, 83 - Де Росси, 40; Фасио, 83
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция