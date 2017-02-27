Дубль Годро принес победу «Калгари» в матче с «Каролиной»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем
льду уступила «Калгари» со счетом 1:3.
В составе победителей дубль оформил Джонни Годро и один раз
отличился Майкл Ферланд, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Виктор
Раск.
«Калгари» с 70-ю очками занимает седьмое место в Западной
конференции, а «Каролина» расположилась на 15-й строчке на «Востоке», имея в
активе 58 баллов.
В следующем матче «Харрикейнз» 1 марта на выезде сыграет с «Флоридой»,
а «Флэймз» в этот же день примет «Лос-Анджелес».
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