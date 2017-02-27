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Дубль Годро принес победу «Калгари» в матче с «Каролиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Калгари» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро и один раз отличился Майкл Ферланд, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Виктор Раск.

«Калгари» с 70-ю очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на 15-й строчке на «Востоке», имея в активе 58 баллов.

В следующем матче «Харрикейнз» 1 марта на выезде сыграет с «Флоридой», а «Флэймз» в этот же день примет «Лос-Анджелес».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Каролина - Калгари - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Раск (Скиннер, Хэнифин), 4:54 (1:0 - бол.). Ферланд (Броди, Годро), 26:05 (1:1). Годро 34:50 (1:2). Годро (Броди, Монахан), 51:04 (1:3).

Место и дата

26 февраля 23:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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