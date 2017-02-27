Дубль Годро принес победу «Калгари» в матче с «Каролиной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Калгари» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро и один раз отличился Майкл Ферланд, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Виктор Раск.

«Калгари» с 70-ю очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на 15-й строчке на «Востоке», имея в активе 58 баллов.

В следующем матче «Харрикейнз» 1 марта на выезде сыграет с «Флоридой», а «Флэймз» в этот же день примет «Лос-Анджелес».

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