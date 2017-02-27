«Терек» провел первую тренировку в новом году в Грозном (видео)

Футболисты «Терека» провели первую тренировку в новом году в Грозном, на родном стадионе, сообщает официальный сайт грозненской команды.

После сорока рабочих дней в Турции и Италии, команда из Чеченской Республики вернулась домой, где продолжит подготовку к весенней части чемпионата России.

Занятие команды посетили президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. В компании с главным тренером Рашидом Рахимовым они наблюдали за тем, как футболисты сдают тесты на короткие дистанции.

Таким образом, тренерский штаб перед работой по подготовке к первому официальному матчу сезона, решил проверить уровень выносливости физических нагрузок на сегодняшний день. Тестирование даст ответ на вопрос о необходимости прибавить или убавить нагрузки в последующие дни.

Также впервые команда поработала с новыми мячами «Красава», которыми клубы премьер-лиги будут играть в весенней части чемпионата.

Напомним, в рамках 18-го тура чемпионата России «Терек» 5 марта примет «Уфу».