«Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил «Сан-Антонио»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:31).

Самым результативным стал форвард гостей Кавай Ленард, в его активе 25 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.

«Лейкерс» потерпел 41-е поражение в сезоне и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Сан-Антонио» в ней же расположился на второй строчке, одержав четвертую победу кряду.

В следующем туре «Лос-Анджелес» 1 марта примет «Шарлотт», а «Сперс» на следующий день встретится с «Индианой».

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