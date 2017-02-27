«Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил «Сан-Антонио»
Источник: Reuters
В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней
площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:31).
Самым результативным стал форвард гостей Кавай Ленард, в его активе 25 очков.
Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.
«Лейкерс» потерпел 41-е поражение в сезоне и занимает 14-е
место в Западной конференции, а «Сан-Антонио» в ней же расположился на второй
строчке, одержав четвертую победу кряду.
В следующем туре «Лос-Анджелес» 1 марта примет «Шарлотт», а «Сперс» на следующий день встретится с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Лейкерс - Сан-Антонио - 98:119
Место и дата
26 февраля 23:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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