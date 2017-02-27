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Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени

Источник:  ФК «Реал»Комментарии
Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал волевую победу своей команды над «Вильярреалом» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

«При счете 2:0 в пользу хозяев поля мы внесли изменения в атакующую линию нашей команды. Мы стали активнее действовать на чужой половине поля. Мы знали, что играем против команды, которая фантастически играет на своем стадионе.

В конечно итоге наши замены сработали, мы победили, получили три очка и остались на вершине турнирной таблицы.

Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени, потому что именно они изменили игру в нашу пользу. Перед тем, как выпустить Альваро, дал ему пару тактических советов», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Матч

Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)

Голы

Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).

Состав

Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду

Предупреждения:

Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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