Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан
прокомментировал волевую победу своей команды над «Вильярреалом» (3:2) в матче 24-го
тура чемпионата Испании.
«При счете 2:0 в пользу хозяев поля мы внесли изменения в
атакующую линию нашей команды. Мы стали активнее действовать на чужой половине
поля. Мы знали, что играем против команды, которая фантастически играет на
своем стадионе.
В конечно итоге наши замены сработали, мы победили, получили
три очка и остались на вершине турнирной таблицы.
Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени, потому что именно они изменили игру в нашу пользу. Перед тем, как выпустить Альваро, дал ему пару тактических советов», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».
Матч
Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)
Голы
Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).
Состав
Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду
Предупреждения:
Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция