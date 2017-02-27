Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал волевую победу своей команды над «Вильярреалом» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

«При счете 2:0 в пользу хозяев поля мы внесли изменения в атакующую линию нашей команды. Мы стали активнее действовать на чужой половине поля. Мы знали, что играем против команды, которая фантастически играет на своем стадионе.

В конечно итоге наши замены сработали, мы победили, получили три очка и остались на вершине турнирной таблицы.

Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени, потому что именно они изменили игру в нашу пользу. Перед тем, как выпустить Альваро, дал ему пару тактических советов», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».