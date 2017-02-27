Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси

читайте также

Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал волевую победу своей команды над «Вильярреалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2 В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильяррреал» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3.

Самоубийство «Атлетико». Почему банда Симеоне проиграла «Барселоне» «Советский спорт» рецензирует главный матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» (1:2).

Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Спортинг» и «Сельта» сыграли вничью, «Атлетик» обыграл «Гранаду» Завершились еще два матча 24-го тура чемпионата Испании.

Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победу Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча с «Барселоной» в 24-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

Примера. 24-й тур. «Атлетико» уступил «Барселоне», «Реал» обыграл «Вильярреал» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании.

Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны» Сегодня «Барселона» в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1. Этот матч стал юбилейным для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике.

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барселоны».

«Атлетико» – «Барселона» – 1:2. Как это было Центральный матч 24-го тура чемпионата Испании на сайте «Советского спорта».

«Челси» намерен перехватить у «Милана» защитника «Вильярреала» Мусаккио «Челси» готовит предложение по трансферу защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио, сообщает The Sun.

«Эспаньол» обыграл «Осасуну» Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».

«Эйбар» разгромил «Малагу» «Эйбар» одержал крупную победу над «Малагой» (3:0) в 24-м туре примеры на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа».

«Леганес» разгромил «Депортиво» Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Леганеса».

«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом» Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Севильей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Севильи».

«Валенсия» уступила «Алавесу» Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Алавеса».

Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.

Месси – тупик для «Барселоны». Почему сине-гранатовые до лета в себя не придут В воскресенье вечером «Барселона» сразится с «Атлетико». «Советский спорт» рассказывает, как Месси сковал руки Луису Энрике.

Хуан Роман Рикельме: Думаю, что Месси останется в «Барселоне» Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме убежден в том, что «Барселона» сможет прийти к соглашению с Лионелем Месси о новом контракте.