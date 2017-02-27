Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси
Президент мадридского
«Атлетико» Энрике Сересо в шуточной форме ответил на вопрос о продлении
контракта с Фернандо Торресом.
«Контракт Торреса? Мы сейчас пытаемся приобрести Месси, все
остальное вторично», - цитирует Сересо AS.
Кроме того, президент мадридского клуба прокомментировал
продление контракта с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.
«Симеоне наш тренер и он сам примет решение по контракту, мы
доверяем ему и хотим, чтобы он продолжил работать в нашем клубе», - добавил
Сересо.
Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» (2:1), благодаря голу Лионеля Месси на 87-й минуте встречи.
Матч
Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)
Голы
Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция