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Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси

Источник:  ASКомментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в шуточной форме ответил на вопрос о продлении контракта с Фернандо Торресом.

«Контракт Торреса? Мы сейчас пытаемся приобрести Месси, все остальное вторично», - цитирует Сересо AS.

Кроме того, президент мадридского клуба прокомментировал продление контракта с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

«Симеоне наш тренер и он сам примет решение по контракту, мы доверяем ему и хотим, чтобы он продолжил работать в нашем клубе», - добавил Сересо.

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» (2:1), благодаря голу Лионеля Месси на 87-й минуте встречи.

Матч

Атлетико - Барселона - 1:2 (0:0)

Голы

Рафинья 64 (0:1). Годин 71 (1:1). Месси 87 (1:2).

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Савич, Луис, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Торрес, 68), Гамейро (Корреа, 74), Гризманн

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Динь, 78), Роберто (Гомеш, 85), Бускетс, Рафинья, Иньеста (Ракитич, 73), Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Сауль, 57; Савич, 66; Габи, 73; Корреа, 75 - Бускетс, 55; Месси, 82

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

26 февраля 18:15, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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