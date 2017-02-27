28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:5.

В составе победителей по дублю оформили Александер Веннберг и Кэм Эткинсон и один раз отличился Джош Анндерсон, а у гостей шайбы забросили Рик Нэш и Йеспер Фаст.

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам, отбил буллит на последней минуте первого периода и был признан третьей звездой встречи.

«Коламбус» с 83 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следующем туре «Блю Джекетс» 1 марта на выезде сыграет с «Монреалем», а команда из Нью-Йорка в этот же день примет лидера «Востока» - «Вашингтон».

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