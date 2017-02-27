Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:5.

В составе победителей по дублю оформили Александер Веннберг и Кэм Эткинсон и один раз отличился Джош Анндерсон, а у гостей шайбы забросили Рик Нэш и Йеспер Фаст.

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам, отбил буллит на последней минуте первого периода и был признан третьей звездой встречи.

«Коламбус» с 83 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следующем туре «Блю Джекетс» 1 марта на выезде сыграет с «Монреалем», а команда из Нью-Йорка в этот же день примет лидера «Востока» - «Вашингтон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Рейнджерс - Коламбус - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы:

Веннберг (Савар, Бьоркстранд), 1:02 (0:1). Нэш (Степан, Веси), 4:07 (1:1). Эткинсон (Ганье, Веренски), 6:47 (1:2). Веннберг (Бьоркстранд), 29:47 (1:3). Эткинсон (Дубински), 44:12 (1:4). Андерсон (Хартнелл, Карлссон), 59:36 (1:5). Фаст (Стаал, Линдберг), 59:59 (2:5).

Место и дата

27 февраля 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Майк Бэбкок: Марченко оставил позитивное впечатлениеГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал дебют российский защитника Алексея Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очку«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очкуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льдув серии буллитов уступил «Монреалю» (2:3Б).Александр Овечкин: Надо готовить себя морально и физически к плей-оффФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2), который стал вторым для команды после шестидневного перерыва.Лундквист догнал Осгуда по победам в НХЛГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал свою 401-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)«Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Барри Тротц раздражен, что его команда расслабилась после пятидневного отпуска.28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашмнгтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рейнджерс».Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утраМитрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский отразил 38 бросковХоккеисты «Коламбуса» переиграли «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.20 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»20 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Рейнджерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 2:3.Хенрик Лундквист: После достижений становишься немного сентиментальнымГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча с «Колорадо» (4:2) прокомментировал свою 400-ю победу в НХЛ.Лундквист одержал 400-ю победу в НХЛГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист 32 из 34 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:2). Эта победа стала для 34-летнего шведа 400-й за карьеру в лиге.Натхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утраНатхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Рейнджерс» одержал волевую победу над «Колорадо»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду одержал волевую победу в матче с «Колорадо» (4:2).«Коламбус» обыграл «Детройт». Бобровский признан первой звездой матчаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 2:1.Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Чикаго» Панарина и Анисимова принимает «Сент-Луис» Тарасенко и другие матчи. Онлайн
Хоккей
28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси
Футбол
Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Футбол
Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»
Футбол
«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель», забив пять мячей
Футбол
Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2
Футбол
«Вольфсбург» подтвердил отставку Исмаэля с поста главного тренера
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас
все новости
Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости