28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем
льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:5.
В составе победителей по дублю оформили Александер Веннберг
и Кэм Эткинсон и один раз отличился Джош Анндерсон, а у гостей шайбы забросили
Рик Нэш и Йеспер Фаст.
Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский
отразил 28 из 30 бросков по своим воротам, отбил буллит на последней минуте
первого периода и был признан третьей звездой встречи.
«Коламбус» с 83 очками занимает третье место в Восточной
конференции, а «Рейнджерс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе
на один балл меньше.
В следующем туре «Блю Джекетс» 1 марта на выезде сыграет с «Монреалем»,
а команда из Нью-Йорка в этот же день примет лидера «Востока» - «Вашингтон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Коламбус - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы:
Веннберг (Савар, Бьоркстранд), 1:02 (0:1). Нэш (Степан, Веси), 4:07 (1:1). Эткинсон (Ганье, Веренски), 6:47 (1:2). Веннберг (Бьоркстранд), 29:47 (1:3). Эткинсон (Дубински), 44:12 (1:4). Андерсон (Хартнелл, Карлссон), 59:36 (1:5). Фаст (Стаал, Линдберг), 59:59 (2:5).
Место и дата
27 февраля 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция