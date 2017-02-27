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В Сочи насмерть сбит член сборной России по маунтинбайку

Источник:  Life.ruКомментарии

В Сочи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб член сборной России по маунтинбайку, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, ДТП произошло в 17:40 на улице Ленина в Адлерском районе города. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на мужчину, двигавшегося по обочине проезжей части на велосипеде. Водитель иномарки находился в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что в аварии тяжелые травмы получил член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев. 32-летний спортсмен был экстренно доставлен в больницу, где позже скончался, не приходя в сознание.

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