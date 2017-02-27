В Сочи насмерть сбит член сборной России по маунтинбайку
В Сочи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб
член сборной России по маунтинбайку, сообщает Life со ссылкой
на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, ДТП произошло в 17:40 на улице
Ленина в Адлерском районе города. По предварительным данным, водитель
автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на мужчину, двигавшегося по
обочине проезжей части на велосипеде. Водитель
иномарки находился в состоянии наркотического опьянения.
Сообщается, что в аварии тяжелые травмы получил член сборной
России по маунтинбайку Антон Гоголев. 32-летний спортсмен был экстренно
доставлен в больницу, где позже скончался, не приходя в сознание.
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