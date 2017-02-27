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«Лестер» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер-Сити» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Действующий чемпион Англии, «Лестер» расположился в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в активе 21 очко, а «Ливерпуль» с 49-ю баллами занимает пятое место.

Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга АПЛ, тогда победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 4:1.

Чемпионат Англии
26-й тур

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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