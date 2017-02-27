«Лестер» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)
В рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер-Сити»
сыграет с «Ливерпулем».
Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и
начнется в 23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Действующий чемпион Англии, «Лестер» расположился в зоне
вылета, на 18-й строчке, имея в активе 21 очко, а «Ливерпуль» с 49-ю баллами
занимает пятое место.
Напомним, команды уже встречались в рамках первого круга
АПЛ, тогда победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 4:1.
Чемпионат Англии
26-й тур
Матч
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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