«Йокерит» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции
Кубка Гагарина «Йокерит» сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки и
начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
матча.
Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния
победу одерживали подопечные Дмитрия Квартального (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная Конференция
1/4 финала
Четвертый матч
Матч
Место и дата
27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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