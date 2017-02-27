«Йокерит» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Йокерит» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния победу одерживали подопечные Дмитрия Квартального (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная Конференция

1/4 финала

Четвертый матч