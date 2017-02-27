Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.

Встреча пройдет в Подольске и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния победу одерживали подопечные Олега Знарка (3:1, 7:2 и 6:2).

КХЛ
Кубок Гагарина
Западная Конференция
1/4 финала
Четвертый матч

Матч

Витязь - СКА

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Йокерит» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Йокерит» сыграет с ЦСКА.Травма Лазарева и шедевр Виделля. Видеообзор игрового дня Кубка ГагаринаТравма Лазарева и шедевр Виделля. Видеообзор игрового дня Кубка ГагаринаСамые интересные моменты третьих матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной Конференции.Невыносимая жестокость. Почему Захарчук намеренно покалечил Лазарева в плей-оффНевыносимая жестокость. Почему Захарчук намеренно покалечил Лазарева в плей-оффДмитрий Пономаренко – о страшной травме уфимца Антона Лазарева во вчерашнем матче и жестоком отношении игроков КХЛ друг к другу.Найджел Доус: «Трактор» действует на грани, атакует независимо от того, есть ли шайбаНападающий «Барыса» Найджел Доус подвел итоги после победы в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1).Игорь Захаркин: То, как сыграл Захарчук против Лазарева – это недопустимоГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал травму нападающего команды Антона Лазарева, получившего перелом грудных позвонков в матче с «Ак Барсом».Нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонковНападающий «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил повреждение в третьем матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.Две минуты за перелом позвоночника! Шокирующий эпизод в уфимском матче (видео)Две минуты за перелом позвоночника! Шокирующий эпизод в уфимском матче (видео)Кошмарный эпизод в третьем поединке «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом», который привел к тяжелой травме уфимского форварда Антона Лазарева.Сергей Мозякин: Пока не понял, чем отличается тысячное очко от остальныхКапитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал свое тысячное очко, набранное им в чемпионатах России.Эдуард Занковец: Матч с «Трактором» держал в напряжении до последних сменГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».Игорь Захаркин: «Салават» сражался с первой минуты и взял первое очкоГлавный тренер «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».Кирилл Капризов: Трибуны гнали «Салават» впередФорвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».Энвер Лисин: Сегодня больше всего на свете «Салавату» нужна была эта победаНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал победу уфимской команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».Вы видели? Профессор прошел по лезвию ножа в матче с Казанью! (видео)Вы видели? Профессор прошел по лезвию ножа в матче с Казанью! (видео)Это был трюк года! «Салават Юлаев» спас матч, где доминировал, но умудрился едва не проиграть. Все решил гол Лисина в третьем периоде.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Адмирал» обыграл «Авангард», «Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф КХЛ на сайте «Советского спорта».«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» в третьем матче 1/8 финала Кубка ГагаринаХоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке взяли верх над «Ак Барсом» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 4:3.«Барыс» вновь вышел вперед в серии с «Трактором»«Барыс» дома обыграл «Трактор» (3:1) в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.Майк Кинэн: Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛЭкс-главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн рассказал о феномене Сергея Мозякина.Владимир Соботка: На «канадском» льду «Адмирал» выглядел побыстрееНападающий «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Адмиралом», которая прошла в воскресенье во Владивостоке.Геннадий Величкин: У Сергея Мозякина каждый гол – шедеврВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отметил, что феномен Сергея Мозякина – в его таланте, трудолюбии и правильном поведении по жизни.Данис Зарипов: На 200% уверен, что Мозякин на этом не остановитсяЧетырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий в магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов рассказал в чем уникальность капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Чикаго» Панарина и Анисимова принимает «Сент-Луис» Тарасенко и другие матчи. Онлайн
Хоккей
28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси
Футбол
Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Футбол
Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»
Футбол
«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель», забив пять мячей
Футбол
Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2
Футбол
«Вольфсбург» подтвердил отставку Исмаэля с поста главного тренера
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости