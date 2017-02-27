«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина
«Витязь» сыграет со СКА.
Встреча пройдет в Подольске и начнется в 19:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния
победу одерживали подопечные Олега Знарка (3:1, 7:2 и 6:2).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная Конференция
1/4 финала
Четвертый матч
Матч
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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