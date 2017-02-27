Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе
Источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Артем Анисимов и Таннер Керо, а у гостей шайбы забросили Магнус Пяаярви и Алекс Пьетранджело.

Российский форвард хозяев льда Артем Анисимов провел на льду 16 минут 50 секунд , а его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин отыграл почти 16 минут и заработал одно очко за результативную передачу, а их соотечественник из команды соперника Владимир Тарасенко отыграл 20 с лишним минут, но полезными действиями не отметился.

«Сент-Луис» с 67-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 83 балла и отставая от «Миннесоты» на одно очко.

В следующем матче «Блэкхокс» 2 марта примет «Питтсбург», а «Блюз» днем ранее встретится с «Эдмонтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Сент-Луис - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы:

Тэйвс (Паник, Шмальц), 4:18 (1:0). Кейн (Кит, Тэйвс), 11:44 (2:0). Пяярви-Свенссон 16:54 (2:1). Петранжело (Берглунд, Перрон), 32:33 (2:2). Анисимов (Кейн, Панарин), 54:40 (3:2). Керо (Хосса, Сибрук), 59:57 (4:2).

Место и дата

27 февраля 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Аризона» обыграла «Баффало», отыгравшись со счета 0:2 за 13 минут до финальной сиреныВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду одержала волевую победу над «Баффало» со счетом 3:2.НХЛ. «»Нэшвилл» обыграл «Эдмонтон», «Аризона» принимает «Баффало» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:5.Дубль Годро принес победу «Калгари» в матче с «Каролиной»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Калгари» со счетом 1:3.«Бостон» на выезде обыграл «Даллас»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 6:3 в пользу «Бостона».Майк Бэбкок: Мэттьюз станет ведущим игроком «Торонто»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался о новичке канадской команды Остоне Мэттьюзе.Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)А видели это 67 318 человек. Столько зрителей собралось в Питтсбурге на матч под открытым небом против «Филадельфии».Рене Фазель: На следующей неделе ИИХФ обсудит участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Президент ИИХФ Рене Фазель по-прежнему надеется на то, что игроки НХЛ примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛРоссийский вратарь Илья Брызгалов будет анализировать обмены игроков НХЛ во время дедлайна, который намечен на 1 марта.Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера ЖюльенаЗащитник «Монреаля» и сборной России Алексей Емелин рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик – первая звезда дня в НХЛГолкипер «Лос- Анджелеса» Джонатан Куик признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Квик, Мэттьюз и Корписало – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)Удивительное – рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять головГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.НХЛ. «Коламбус» разгромил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин провел 900-й матч в НХЛМатч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Уэйн Гретцки: Мне очень нравится в Овечкине то, что он хочет стать чемпиономЛучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
Главные новости
Хоккей
«Аризона» обыграла «Баффало», отыгравшись со счета 0:2 за 13 минут до финальной сирены
Хоккей
Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе
Хоккей
28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси
Футбол
Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Футбол
Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»
Футбол
«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель», забив пять мячей
Футбол
Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2
Футбол
«Вольфсбург» подтвердил отставку Исмаэля с поста главного тренера
все новости
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости