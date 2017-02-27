Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду
обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Артем Анисимов и Таннер Керо, а у гостей шайбы забросили Магнус Пяаярви и Алекс Пьетранджело.
Российский форвард хозяев льда Артем Анисимов провел на льду
16 минут 50 секунд , а его партнер по команде
и соотечественник Артемий Панарин отыграл почти 16 минут и заработал одно очко
за результативную передачу, а их соотечественник из команды соперника Владимир
Тарасенко отыграл 20 с лишним минут, но полезными действиями не отметился.
«Сент-Луис» с 67-ю очками занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе
83 балла и отставая от «Миннесоты» на одно очко.
В следующем матче «Блэкхокс» 2 марта примет «Питтсбург», а «Блюз»
днем ранее встретится с «Эдмонтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Сент-Луис - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы:
Тэйвс (Паник, Шмальц), 4:18 (1:0). Кейн (Кит, Тэйвс), 11:44 (2:0). Пяярви-Свенссон 16:54 (2:1). Петранжело (Берглунд, Перрон), 32:33 (2:2). Анисимов (Кейн, Панарин), 54:40 (3:2). Керо (Хосса, Сибрук), 59:57 (4:2).
Место и дата
27 февраля 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция