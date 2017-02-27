Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Артем Анисимов и Таннер Керо, а у гостей шайбы забросили Магнус Пяаярви и Алекс Пьетранджело.

Российский форвард хозяев льда Артем Анисимов провел на льду 16 минут 50 секунд , а его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин отыграл почти 16 минут и заработал одно очко за результативную передачу, а их соотечественник из команды соперника Владимир Тарасенко отыграл 20 с лишним минут, но полезными действиями не отметился.

«Сент-Луис» с 67-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 83 балла и отставая от «Миннесоты» на одно очко.

В следующем матче «Блэкхокс» 2 марта примет «Питтсбург», а «Блюз» днем ранее встретится с «Эдмонтоном».

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