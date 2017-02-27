Юрген Клопп: Не думаю, что в первом матче без Раньери «Лестер» сильно изменится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о предстоящем матче с «Лестером».

«В первом матче без Раньери, я не думаю, что «Лестер» сильно изменится. Игроки, конечно, постараются что-то показать, но наша задача не дать им этого сделать, что будет сложно. Мне сложно говорить о вещах, на которые я не могу повлиять.

Если мы сыграем в лучшей манере, против нас будет сложно играть кому бы то ни было, так что об этом все наши мысли», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч состоится сегодня, 27 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.