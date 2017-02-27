Юрген Клопп: Не думаю, что в первом матче без Раньери «Лестер» сильно изменится
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о
предстоящем матче с «Лестером».
«В первом матче без Раньери, я не думаю, что «Лестер»
сильно изменится. Игроки, конечно, постараются что-то показать, но наша задача
не дать им этого сделать, что будет сложно. Мне сложно говорить о вещах, на
которые я не могу повлиять.
Если мы сыграем в лучшей манере, против нас будет сложно играть кому бы то ни было, так что об этом все наши мысли», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч состоится сегодня, 27 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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